بالفيديو.. تعرف على جهود الداخلية لحفظ الأمن خلال 24 ساعة

وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

