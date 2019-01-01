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اقتصاد

الإمارات الأولى عربيا في مؤشر الابتكار العالمي 2019

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 06:48 م
جريدة الدستور
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تصدرت دولة الإمارات الدول العربية في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، فيما حققت تقدما على الترتيب في تصنيفها العام على المؤشر بمقدار مرتبتين لتصبح في المركز 36 عالميا.

وأظهر مؤشر الابتكار العالمي، والذي تم إعلانها خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأربعاء، تواصل أداء الإمارات المتقدم في مدخلات الابتكار، وهو أحد المكوِّنين الرئيسيين لمؤشر الابتكار العالمي، حيث حلت في المرتبة 24 عالميا، متفوقة في هذا المكوِّن على دول بارزة في مجالات التنمية والابتكار، مثل إيطاليا وإسبانيا والصين، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

فيما جاءت في المرتبة 58 عالميا في مكوِّن مخرجات الابتكار، وفقًا للمؤشر.

ووفقًا للنتائج الرسمية للمؤشر، سجلت الدولة أداءً مرتفعا وتحسنًا ملموسًا في عدد من المحاور التي تتضمنها هيكلية مؤشر الابتكار العالمي، من أبرزها رأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، والمخرجات الإبداعية، والمؤسسات.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية شهد أداء الدولة العربية ارتفاعا في مؤشرات مثل متوسط إنفاق أعلى 3 شركات في البحث والتطوير، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، وصادرات البضائع الإبداعية، وسهولة تأسيس الأعمال التجارية.

ويشار، إلى مؤشر الابتكار العالمي يصنف الدول سنويًا بناءً على قدرتها الابتكارية، ويقيس المؤشر بنسخته لهذا العام الأداء الابتكاري لـ 129 دولة تمثل النسبة العظمى من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتم احتساب المؤشر، بناءً على مقاييس مفصلة لمدخلات ومخرجات الابتكار، بما في ذلك 80 مؤشرًا فرعيًا لتقديم رؤى حول مجالات الابتكار المختلفة، من أبرزها المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال التجارية، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية.
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