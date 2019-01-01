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القبلة

المحرصاوي: الطلاب الإندونيسيون لهم مكانة خاصة ويتلقون عناية كبيرة من الأزهر الشريف

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 06:47 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي
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أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، أن أبناء إندونيسيا لهم مكانة خاصة، ويتلقون متابعة وعناية كبيرة من مؤسسة الأزهر الشريف، بجانب جميع الطلاب الوافدين.

وقال المحرصاوي- خلال استقباله وفدًا من برلمان محافظة آتشيه الإندونيسية بمكتبه اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري بطنطا - إن مؤسسة الأزهر الشريف، تولي الطلاب الوافدين رعاية وعناية شديدة، خاصة طلاب وطالبات إندونيسيا، لأنهم أهل للاهتمام، وهم خير سفراء لنا في إندونيسيا، لنشر المنهج الأزهري الوسطي الرصين.

وأضاف: أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون بين جامعة الأزهر، وجامعات إندونيسيا، لافتا إلى وجود تعاون مسبق سواء على مستوى التحاق الطلاب الإندونيسيين بمختلف المراحل الدراسية بالأزهر، أو من خلال التعاون والتبادل العلمي والأكاديمي مع الجامعات المختلفة في إندونيسيا.

من جانبه، وجه وفد مجلس الشعب الإندونيسي الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة، برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي، وذلك لرعايتهما طلاب وطالبات إندونيسيا، ولحسن الاستقبال الذي حظي به الوفد خلال لقائه اليوم، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر وإندونيسيا.

ولفت ممثلو الوفد إلى أن هناك آلاف الطلاب الإندونيسيين تخرجوا في الأزهر، ومنهم الرئيس الخامس للجمهورية عبدالرحمن وجيد، مؤكدين اعتزازهم بأبنائهم الدارسين في الأزهر، منبع الوسطية والاعتدال.
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