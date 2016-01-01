واردات الأردن النفطية تتراجع في 5 أشهر

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 9.1% في الشهور الخمسة الأولى من 2019 إلى 1.019 مليار دينار أردني (1.43 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني، الأربعاء.



وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية مايو2018 نحو 1.12 مليار دينار أردني.

ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.



ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني نحو 2.5% في 2019 بأكمله.



وشرع الأردن بتنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية في اقتصاده أقره صندوق النقد الدولي عام 2016 بهدف خفض الدين العام الأردني عام 2021 إلى نسبة 77% من مستوى مرتفع بلغ 99% في ميزانيات الأعوام الماضية.



ووفق بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفع معدل التضخم في المملكة إلى 0.5% في يونيوالماضي، مقارنة بـ0.23% في الشهر السابق.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع بحسب البيانات، مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.37%، والإيجارات بمقدار 0.35%، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.26%، والتعليم بمقدار 0.10%، والوقود والإنارة بمقدار 0.05%.

