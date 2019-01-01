ريهام سعيد تكشف موعد عودتها بعد تماثلها للشفاء

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن تمثلها الشفاء وعودتها لعملها من جديد، عقب تعرضها لأزمة صحية واضطرت للخضوع للفحص الطبي لفترة طويلة.



وقال ريهام: "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية، وقالي اللي حصل معجزة، بجد شكرا".



ولم تسلم ريهام سعيد، من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول نوع مرضها بمجرد أعلنها عن إصابتها بميكروب خطير، وأوضحت في تسجيل صوتي لها من أيام، إنها اضطررت لإجراء عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف.



وتابعت قائلة: "كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقنى بدكتور بنى مناخيرى من جديد وأخد الغضاريف من الأذن".



وأضافت "سعيد" أنها عانت خلال الأربع سنوات الأخيرة من حالة مرضية لكنى ثابرت فى حربى ضد المرض من أجل أطفالى والحالات التى يساعدها برنامجى، ما أدى لإصابتى بميكروب تسبب فى نقص حاد بالمناعة يصعب معالجته، وحياتى ما زالت مهددة، ومن الممكن أن يصل الميكروب للمخ، مش هقدر أشتغل دلوقتى".