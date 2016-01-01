وزير الرياضة الروسي يتوقع فوز بلاده بأولمبياد طوكيو

أكد وزير الرياضة الروسي بافيل كولوبكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، أن من المتوقع أن تتصدر روسيا قائمة الميداليات في أولمبياد طوكيو القادمة عام 2020، عقب عودتها للمشاركة في الدورات الأولمبية.



وقال كولوبكوف في تصريحات نقلتها وكالة (تاس) للأنباء الروسية الحكومية: "سنكون قادرين على المنافسة في 20 لعبة، أنا متأكد من أننا سنجعل جماهيرنا سعداء بإنجازاتنا".

وكان يتعين على الرياضيين الروسي التنافس كلاعبين محايدين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي جرت بمدينة بيونج تشانج الكورية الجنوبية بسبب الحظر الذي فرضته اللجنة الأولمبية الدولية على روسيا بسبب تعاطي الرياضيين الروس للمنشطات على نطاق واسع.

يذكر أن روسيا احتلت المركز الرابع في ترتيب قائمة الميداليات بأولمبياد ريو دي جانيرو الماضية عام 2016، حيث حصد اللاعبون الروس 19 ميدالية ذهبية.