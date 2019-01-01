معتز وائل وملك إسماعيل يتوجان بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 سنة

توج الزوجي المصرى معتز وائل وملك اسماعيل بالميدالية الذهبية في مسابقة زوجي التتابع في بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 سنة المقامة بمدينة صوفيا ببلغاريا خلال الفترة من 17 حتى 24 يوليو الجارى.



وفى بطولة العالم تحت 19 سنة المقامة خلال نفس الفترة ونفس المدينة، توج أدهم فودة بفضية البطولة برصيد ١١٣٣ نقطة.