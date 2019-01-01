باحثون يحذرون من خطر تناول الأسبرين دون استشارة طبيب

وجدت دراسة حديثة أن الملايين من كبار السن يتناولون الأسبرين يوميا على الرغم من التحذيرات الكبيرة حول مدى ضرر الأقراص حال أُخذت دون استشارة الطبيب.



واستخدم الباحثون في مركز Beth Israel Deaconess الطبي بجامعة هارفارد، بيانات من المسح الوطني للصحة لعام 2017، حيث سُئل المشاركون عما إذا كان الأطباء أوصوهم بتناول جرعة منخفضة يوميا من الأسبرين، لمنع أو السيطرة على أمراض القلب.



واكتشفوا أن 29 مليون فرد تتراوح أعمارهم بين 40 أو أكثر، تناولوا الأسبرين كل يوم في عام 2017- حسب أحدث البيانات المتاحة.



ومن بين هؤلاء، قام 6.6 مليون فرد بتناول الأسبرين دون مشورة الطبيب، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة Annals of Internal Medicine.



وتناول نحو نصف سكان الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما وما فوق، ممن ليس لديهم أعراض مرض القلب أو لم يصابوا بالسكتة الدماغية (نحو 10 ملايين فرد)، الأسبرين كل يوم للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.



وحذر الباحثون من أن النتائج تظهر "حاجة" الأطباء لأن يسألوا مرضاهم عن استخدام الأسبرين المستمر.



وفي حديثها مع CNN، قالت الدكتورة كريستينا وي: "ما فاجأنا بعض الشيء هو الأعداد الكبيرة من كبار السن الذين يتناولون الأسبرين، ممن لا يعانون بالفعل من مرض أو سكتة دماغية حالية".



وأظهرت النتائج أيضا أن الإصابة بمرض القرحة الهضمية لم تجعل الناس أقل عرضة لتناول المسكن الشائع. ويُنصح هؤلاء المرضى بعدم تناول الأسبرين، نظرا لأنه يزيد من خطر نزيف القرحة.



ومع ذلك، اعتمد المسح على المشاركين الذين قدموا تفاصيل عن استخدامهم للأسبرين، ولم تشمل أولئك الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما.



وفي العام الماضي، وجدت 3 دراسات رئيسية (بعضها من أكبر الدراسات التي أجريت على الأسبرين)، أن البالغين الأكبر سنا لم يحققوا سوى فائدة صغيرة ناتجة عن استخدامه يوميا.



وأدى ذلك إلى قيام جمعية القلب الأمريكية (AHA) والكلية الأمريكية لأمراض القلب (ACC)، بإلغاء مبادئها التوجيهية في مارس.



وكشف الخبراء أن المبادئ التوجيهية لعام 2019 توصي صراحة بعدم استخدام الأسبرين بين الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما، والذين لا يعانون من أمراض قلبية أو سكتة دماغية.



تجدر الإشارة إلى أن الأسبرين يخفف الألم، ويمنع تشكل الجلطات الدموية. ويقول خبراء إن جرعة منخفضة منه قد تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى الأشخاص المعرضين للخطر، ومع ذلك يجب على المرضى اتباع نصيحة الطبيب.

