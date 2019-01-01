الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
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جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 06:03 م
تصوير : هادى كرم
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