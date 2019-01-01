مصادر بـ"السكة الحديد": مجهول أطلق النار خارج محطة مصر.. وحركة القطارات لم تتأثر

سرق مجهول سلاح فرد أمن من مسئولي تأمين محطة مصر، دون أن يطلق النار داخل المحطة، وكان يستهدف أمرا ما خارج المحطة، وفقا لمصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد.



وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن قوات الشرطة سرعان ما اتجهت للتعامل مع الأمر، مشيرين إلى أن حركة القطارات في محطة مصر تسير بصورة طبيعية ولم تتأثر بهذا الفعل.

