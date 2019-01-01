وزير خارجية تركيا: "إس – 400" أفضل من "باتريوت"

منظومة "إس – 400" الروسية أفضل من منظومة "باتريوت" الأمريكية، هكذا أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوجلو بعد شراء بلاده المنظومة الروسية للدفاع الجوي.



وبحسب الدبلوماسي التركي فإن الولايات المتحدة أجبرت تركيا على اتخاذ تلك الخطوة، معيدا إلى الأذهان أن أنقرة كانت تنوي أولا شراء منظومات الدفاع الجوي الأمريكية، لكن واشنطن حاولت مماطلة تلك العملية لأسباب واهية.



ونقلت قناة "روسيا – 24" التليفزيونية الروسية عن وزير الخارجية التركي قوله: "إن القرار الذي اتخذناه هو قرار نهائي ولن نتراجع عنه، إننا جاهزون لاستخدام منظومات "إس – 400" بغض النظر عن الضغط الأمريكي وعدم رضاها بقرارنا".



وتابع تشاووش أوجلو: "أردنا أولا شراء منظومات "باتريوت" لتعزيز دفاعاتنا الجوية، لكن الولايات المتحدة كانت ترفض ذلك بأسباب مختلفة، ما أدى إلى توقيعنا اتفاقية مع روسيا واشترينا منظومة "إس – 400". وصار بمقدورنا الآن التصدي لأي هجوم جوي مع العلم أن "إس – 400" أفضل من "باتريوت".