الدولار يتحول للهبوط عالميًا لكنه قرب أعلى مستوى بـ5 أسابيع

تحول الدولار الأمريكي للهبوط الهامشي أمام العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في 5 أسابيع، مع إعلان بيانات اقتصادية.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الجاري بالقراءة الأولية على الرغم من استمرار الضعف في النشاط الصناعي في حين صعدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة للمرة الأولى في 3 أشهر خلال يونيو.



ورفع صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصاد لدى الولايات المتحدة عن العام الجاري بنحو 0.3 % إلى 2.6 %، وفيما أبقى على توقعات النمو للعام المقبل عند 1.9 %.



ويترقب المستثمرون غدًا اجتماع السياسة النقدية داخل البنك المركزي الأوروبي وسط توقعات أن يخفض معدل الفائدة كما من المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماع سياسته النقدية في الأسبوع المقبل وسط توقعات خفض معدل الفائدة.



وتراجع الدولار أمام اليورو بنسبة هامشية 0.08 %إلى 1.1143 دولار، بينما هبط أمام الين بنسبة 0.2 % عند 108.05 ين.



وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.4 % مُسجلة 1.2495 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9850 فرنك.



وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.07 %إلى 97.635، وذلك بعد أن سجل 97.810 في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى في نحو خمسة أسابيع.