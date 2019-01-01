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اقتصاد

إنتاج النفط الأمريكي يتهاوى 700 ألف برميل في أسبوع

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:56 م
جريدة الدستور
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تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 700 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، ليكون الهبوط الثاني على التوالي.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي تراجع إلى 11.300 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو الجاري مقابل 12 مليون برميل يوميًا المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويُعد هذا الهبوط الحاد في إنتاج الولايات المتحدة النفطي هو الثاني على التوالي ليبتعد بذلك عن القمة القياسية المسجلة على صعيد المستويات الأسبوعية عند 12.400 مليون برميل يوميًا بنهاية شهر مايو الماضي.

وتسببت زيادة الصادرات الأمريكية من النفط بفارق كبير عن الواردات في الأسبوع الماضي، في هبوط صافي واردات الخام بالولايات المتحدة بنحو 562 ألف برميل يوميًا.

وتراجع صافي الواردات الأمريكية إلى 3.736 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي مقابل 4.298 مليون برميل يوميًا المسجلة في الأسبوع السابق له.

وبحسب البيانات، فإن الواردات الأمريكية من النفط شهدت زيادة قدرها 196 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 7.028 مليون برميل يوميًا.

فيما سجلت الصادرات النفطية بالولايات المتحدة ارتفاعًا 758 ألف برميل يوميًا ليسجل 3.292 مليون برميل يوميًا.

وبالنظر إلى مخزونات النفط في الولايات المتحدة، فإنها تراجعت بمقدار 10.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي لتسجل 445 مليون برميل وهو أقل من التوقعات البالغة 4.2 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

أما مخزونات البنزين الأمريكية فانخفضت بمقدار 0.2 مليون برميل في الأسبوع المنقضي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر سبتمبر بنحو 1.1 % ليصل إلى 64.53 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنحو 1.3 % ليسجل 57.52 دولار للبرميل.
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