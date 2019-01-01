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الصحة

7 أطعمة تسبب أمراض خطيرة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:50 م
جريدة الدستور
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يلجأ الكثيرين إلى تخزين الأطعمة في الثلاجة، وإعادة تسخينها عند الحاجة.

وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية تساعد على توفير الكثير من الوقت والجهد، إلا أن هناك بعض الاطعمة يمكن أن تصبح ضارّة إذا تم تسخينها بعد إخراجها من الثلاجة مباشرة. وفيما يلي أهم هذه الأطعمة، بحسب موقع إن دي تي في:
1- الخضار مع كميات عالية من النترات
إذا كنت تحتفظين بالسبانخ أو الخضار الورقية الخضراء أو الجزر أو اللفت أو حتى الكرفس في الثلاجة، فتجنبي تسخينها في الميكروويف. هذه الخضروات الغنية بالنترات يمكن أن تتحول إلى مواد سامة عند تسخينها مرة أخرى، وتطلق موادًا مسرطنة.

وتحتوي السبانخ على كمية كبيرة من الحديد، وبالتالي قد يؤدي تسخين السبانخ إلى أكسدة الحديد الموجود فيها. وينتج عن أكسدة الحديد جذور حرة خطيرة معروفة بأنها تسبب الكثير من الأمراض بما في ذلك العقم والسرطان.

2- الأرز
يمكن أن تعاني من تسمم غذائي في حال تناولك الأرز معاد التسخين، ويرجع ذلك إلى وجود بكتيريا عالية المقاومة. وعلى الرغم من أن الحرارة تقتل هذه البكتيريا، لكن بمجرد إعادة تسخين الأرز وتركه في درجة حرارة الغرفة، يمكن أن تتضاعف أي جراثيم يحتوي عليها.

3- البيض
البيض مصدر غني بالبروتين، ومع ذلك، فإن البيض المطبوخ أو المسلوق يمكن أن يتسبب في ضرر خطير عند تعرضه للحرارة مرارًا وتكرارًا. وبمجرد طهي البيض يجب استهلاكه على الفور، وإذا أردت الاحتفاظ به لفترة أطول، تجنبي إعادة تسخنيه بل يجب تناوله باردًا، لأن الأطعمة الغنية بالبروتين تحتوي على الكثير من النيتروجين، وقد يتأكسد بسبب إعادة التسخين.

4- الدجاج
يتغير تكوين البروتين في الدجاج عند إخراجه من الثلاجة لتسخينه، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

5- البطاطس
تعد البطاطس مصدرًا غنيًا بفيتامين بي 6 والبوتاسيوم وفيتامين سي، ولكن إذا تم إعادة تسخينها مرارًا وتكرارًا، يمكن أن تنتج نوعًا من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي. وإذا أردت منع تشكل هذه البكتيريا، فمن الأفضل تناول البطاطس بعد طهيها مباشرة.

6- الفطر
بشكل مشابه لما سبق، يحتوي الفطر على نسبة عالية من البروتينات، ويمكن أن يؤدي تسخينه إلى تشكل أكسيد النتروجين والجذور الحرة، مما يسبب التسمم في نهاية المطاف.

7- الزيوت
بعض الزيوت الباردة المضغوطة مثل زيت بذر الكتان وزيت الزيتون وزيت الكانولا تحتوي على أحماض أويغا 3 الدهنية الحساسة لدرجة الحرارة، حيث يمكن أن تتكسر في درجات الحرارة العالية مطلقة مواد سامّة.
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