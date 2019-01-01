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السعودية في الصدارة.. عمليات التجميل تغزو العالم العربي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:38 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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انتشرت مؤخرًا عمليات التجميل بالعالم العربي، ومن أكثر العمليات رواجًا هي رفع المؤخرة وتصغير الأنف وغيرها من العمليات.

وتتصدر السعودية القائمة، حيث أصبحت ضمن أكثر 25 دولة على مستوى العالم تنتشر فيها عمليات التجميل.

وحسب إحصائيات الجمعية الدولية للجراحة التجملية، تحتل السعودية المركز الأول عربيًا في عدد عمليات التجميل وتحديدًا الفتيات السعوديات بين سن الـ19 والـ30 عامًا، وأِشارت وزارة الصحة السعودية إلي أن عمليات التجميل تزداد سنويا بنسبة 155% بالمملكة.

ومن بين العمليات الأكثر رواجًا تجميل الأنف، تكبير الثدي، وشد الوجه.
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