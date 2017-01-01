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عالم

الصين تشتري فول صويا أمريكيًا دون رسوم جمركية

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:35 م
جريدة الدستور
وكالات
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وافقت الحكومة الصينية على شراء نحو 3 ملايين طن من فول الصويا الأمريكى دون رسوم جمركية انتقامية على الاستيراد، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات التجارية بين الدولتين.

وقال مصدران مطلعان إن الكمية التي لن تخضع لرسوم جمركية تتراوح بين مليوني طن إلى 3 ملايين طن، وستمثل هذه الخطوة من قبل بكين بادرة على حسن النية تجاه الولايات المتحدة، وربما تكون هناك جولة أخرى من الإعفاءات الجمركية بحسب التقدم الذي تحرزه المحادثات التجارية بين البلدين، وفقًا لوكالة أنباء "بلومبرج".

وأضاف المصدران أن من بين الشركات مجموعة "جيوسان جروب" المملوكة للدولة وشركة "شاندونج بوهي" الخاصة.

ومن المقرر أن يتوجه مسئولون أمريكيون بارزون إلى الصين، يوم الإثنين المقبل، لإجراء أولى محادثات مباشرة رفيعة المستوى منذ انهيار المفاوضات بين بكين وواشنطن في مايو الماضي.

وشكا الرئيس دونالد ترامب من أن الصين لم تزد مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، حسب تعهد قال إنه تم التوصل إليه خلال اجتماع مع نظيره الصيني شى جين بينج، خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا، الشهر الماضي.

يأتي القرار بشأن مشتريات فول الصويا عقب اجتماع بين الحكومة الصينية والشركات التى تقوم بالشراء من أمريكا فول الصويا، في بكين، يوم الجمعة الماضى.

وفرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 25% على وارداتها من فول الصويا من أمريكا في يوليو 2018.
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