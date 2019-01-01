ترنتين يفوز بالمرحلة 17 في سباق فرنسا للدراجات

فاز ماتيو ترنتين بطل أوروبا بالمرحلة 17 من سباق فرنسا للدراجات الممتدة لمسافة 200 كيلومتر من بونت دو جارد اليوم الأربعاء.

وابتعد المتسابق الإيطالي عن مجموعة الصدارة عند سفح آخر مرتفع ليتقدم المتنافسين ويفوز بثالث مرحلة له في السباق.

وهذه المرحلة الرابعة التي يفوز بها فريقه ميتشلتون-سكوت في سباق هذا العام بعد ثنائية سايمون ييتس وانتصار داريل إيمبي.

وستقام المرحلة 18 غدا الخميس الممتدة لمسافة 208 كيلومترات جبلية من امبرا إلى فالوار، وتشمل ثلاثة مرتفعات تزيد علي كيلومترين.