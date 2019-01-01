رونار يؤكد: وجهتي المقبلة لن تكون في إفريقيا

نفى الفرنسي هيرفي رونار، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، ما تردد حول توليه مسؤولية تدريب أحد المنتخبين السنغالي أو المصري.



وقال المدرب الفرنسي، الذي أنهى قبل أيام ارتباطه مع الاتحاد المغربي لكرة القدم بالتراضي، عقب خروج "أسود الأطلس" من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "من أجل وضع حد بشكل فوري للشائعات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، سأعلن عن وجهتي خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن وجهتي لن تكون القارة الإفريقية".



وأرفق رونار تغريدته بصورة لصحيفة سنغالية، عنونت مقالا لها بتصريح للمدرب الفرنسي بصيغة: "أعتقد أنني سأدرب السنغال يوما ما".



وربطت تقارير إعلامية، رونار، بتدريب المنتخب المصري أو السنغالي، خاصة بعد انفصال الأول عن مدربه المكسيكي خافيير أجيري، بعد خروج الفراعنة من الدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا، وخسارة الثاني نهائي البطولة أمام الجزائر بهدف دون رد.



