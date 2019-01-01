اتفاقيات بين شركات إندونيسية وإماراتية بـ9.7 مليار دولار

قالت حكومة‭‭ ‬‬إندونيسيا، الأربعاء، "إن شركات إندونيسية وإماراتية وقعت اتفاقيات بقيمة إجمالية 9.7 مليار دولار خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لجاكرتا".



واجتمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في القصر الرئاسي في بوجور، جنوب العاصمة جاكرتا.



ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، إلى العاصمة جاكرتا في زيارة إلى جمهورية إندونيسيا.



وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان: "إنه تم توقيع اتفاقيات عدة على هامش الزيارة، أولاها توقيع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية مع بي.تي برتامينا الإندونيسية للطاقة، المملوكة للدولة، للتعاون في مجال النفط والغاز في كلتا الدولتين وعلى مستوى العالم بقيمة محتملة 2.5 مليار دولار".



وقالت أدنوك: "إن الصفقة تغطي مشروعات في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المنبع لقطاع النفط والغاز، إضافة إلى فرص في مجال التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال ووقود الطائرات ووقود التجزئة في إندونيسيا".



كما وقعت شاندرا أسري للبتروكيماويات الإندونيسية اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي وشركة الطاقة النمساوية أو.إم.في، لاستكشاف فرص في البتروكيماويات، حسب ما قالته الشركات الثلاث في بيان مشترك.



وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية: "إن الشركات الثلاث تستكشف تطوير مجمع للبتروكيماويات وتكسير النفتا".



وأضافت: "كما وقعت شركة موانئ دبي العالمية ومجموعة ماسبيون الإندونيسية اتفاقين أوليين لتطوير ميناء حاويات ومنطقة لوجيستية صناعية في جريسيك في جاوة الشرقية، وقدرت قيمة الصفقة بنحو 1.2 مليار دولار".



وستبلغ قدرة الميناء 3 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدمًا.



وقالت موانئ دبي العالمية في بيان: "من المتوقع أن يبدأ البناء في وقت لاحق من العام الجاري مع تدشين العمليات التجارية في النصف الأول من 2022".