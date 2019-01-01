جونسون: لا مبررات أو أعذار بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى

وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الناخبين، بألا تكون هناك "مبررات أو أعذار" بشأن خطته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، باتفاق أو بدون اتفاق.



وقال جونسون للصحفيين خارج مقر الحكومة البريطانية "داونينج ستريت" بعد فترة وجيرة من لقاء الملكة إليزابيث الثانية للحصول على التكليف بتشكيل حكومة جديدة "وسنبرم اتفاقا جديدا، اتفاقا أفضل.. قائما على التجارة الحرة".



وأكد "أنا واثق أننا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق (بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي).



وأضاف جونسون أنه ينبغي على بريطانيا أيضا أن "تستعد للاحتمال البعيد، وهو أن ترفض بروكسل التفاوض مجددا" بشأن الاتفاق، الأمر الذي يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.



كانت الملكة إليزابيث قد كلفت جونسون بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة خلفًا لتيريزا ماى.



والتقت إليزابيث بجونسون و"طلبت منه تشكيل حكومة جديدة" حسب العائلة الملكية.