قابلة للاشتعال.. «الدستور» تتتبع مخلفات السكك الحديد في مصر

منتصف العام 2018، استيقظ الأهالي المجاورن لمحطة قطار الزقازيق في مركز أبو حماد التابع لمحافظة الشرقية، على صراخ وعويل وتحركات عديدة، النيران اقتربت من منازلهم، وأصبح أطفالهم معرضون للخطر، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يحترق فيها مخلفات السكة الحديد.



يعيش أهالي المركز، وتحديدًا القريبون من السكة الحديد في هلع يومي، بسبب تراكمات مخلفات السكة الحديد من أخشاب وفلنكات وأشياء قابلة للاشتعال في أي وقت، والتي يلقيها العمال بجانب محطة القطار حتى تكومت فوق بعضها البعض.



"عيسى" 37 عامًا، أحد سكان المركز، يؤكد أنها ليست المرة الأولى التي ينشب فيها حريق بمخلفات القطارات، فلا يمر شهر إلا وتحدث نفس الكارثة، التي تطول في بعض الأحيان المنازل، وربما تصيب الأطفال.



يوضح أنهم تقدموا بشكاوى عدة من أجل نقل تلك المخلفات إلى مكانها الصحيح أو إعدامها، إلا إنهم لم يتلقوا رد، وباتت المخلفات تزيد عن الحد ومجرد إلقاء أي شخص سهوًا سيجارة تشتعل النيران، وفي أوقات الحر الشديد تشتعل من تلقاء نفسها بسبب وجود فلنكات ومفرقعات بها.



يضيف: "محدش عارف مين المسؤول عن المخلفات دي وأية الطريقة الصح عشان تتشال بدل الحرايق اللي بتحصل كل يوم، وفيه أطفال بيتصابوا، وكل ما الأهالي يفضوها العمال يرموا حاجات تاني".



الواقعة ليس الوحيدة، بالأمس، تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق نشب في كمية من المخلفات، بالقرب من مزلقان العياط، ونشب الحريق في كمية من المخلفات، وامتد إلى فلنكات السكة الحديد، وتم الدفع بسيارتين إطفاء، وفرض كردون لمنع خطر امتداده.



ومن قبلها نشب نشب حريق ضخم في سكك حديد مدينة قلين التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ بسبب سيجارة، جعلت النيران تشب في هيش وبوص ومخلفات للسكك الحديدية وفلنكات خشبية كانت مشونة بطول الشريط بسبب عقب سيحاره القاه أحد المارة في تلك المخلفات.



وتبين من المعاينة الأولية التهام عدد من خشب تثبيت الفلنكات المخزنة بمكان الحريق، وانتشار النيران في الهيش، ومحاصرتها وإطفائها بعد أن تم استخدام طن مواد رغوية تستخدم في الإطفاء، و50 طن مياه للتبريد والإطفاء وذلك لمدة 3 ساعات دون إصابات.



وفي الزقازيق منذ فترة تم السيطرة على حريق نشب في مخلفات على قضبان السكة الحديد بمحطة القطار، وتمكن عدد من الأهالي بمساعدة قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة عليه، ولم يسفر الحريق عن وقوع أى خسائر بشرية.



مخلفات السكة الحديد ليست بالقليلة، بل تصل إلى حد الأطنان، بحسب ما أعلنته شركة النظافة والخدمات المتكاملة بالسكة الحديد، فيتم رفع 40 طن من المخلفات يوميُا من 16 محطة بمحافظة الإسكندرية، يتخللها 7 أسواق شعبية مع إزالة الحشائش المتواجدة على جوانب القضبان وأسوار السكة الحديد من محطة مصر حتى محطة أبوقير.



وفي العام الماضي رفعت ما يقرب من 7 مليون طن، من التراكمات الناتجة عن مخلفات السكة الحديد، التي ألقاها العمال داخل سور السكك الحديدية، من أخشاب ومسامير وفلنكات وغيرها.



عامر سيد، 62 عامًا، أحد أهالي محافظة قنا، والذي يقطن جوار سكك حديد أو طرطور، يؤكد أن خلفها امتلئت المخلفات الخاصة بالسكة الحديد سواء الفلنكات والمسامير، وغيرها من القش والبوص القابل للاشتعال في أي وقت.



يوضح أن المخلفات من ضمنها قواعد خشبية تستخدم في القطارات، وهي التي تسبب الاشتعال السريع في كل مرة، وحاول الأهالي إزاحة تلك المخلفات، إلا أنهم لم يعرفوا الطريقة الصحيحة لإعدامها.



اللواء رضا هرجه، نائب رئيس هيئة السكة الحديد السابق، يقول أن تلك المخلفات مثل الفلنكات الخشبية والمسامير، من المفترض أن لها مخازن تتبع وزارة النقل، تخزن فيها ويتم إعادة تدويرها، إلا أن بعض القطع تظل متبقية في حالة حدوث طوارىء، لكن لا تكون بالكثرة التي تؤدي إلى حدوث حريق.



ويشير لـ"الدستور" إلى أن تواجدها يعود إلى استخدامها وقت الأعطال الطارئة، بدلًا من قطع مسافات بعيدة للورش للحصول عليها من مخازنها بالورش الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطل القطارات أوقاتًا تتعدى اليوم الكامل ببعض الأحيان، لكن يجب أن تكون محفوظة في مكان قريب.



ويختتم قوله بأنه من المأمول أن تقل معدلات هذه الحرائق، بسبب أعمال التطوير التي تمت بمنظومة السكة الحديد، والتي فيها يُستخدم فلنكات خرسانية غير قابلة للاشتعال بدلًا من تلك الخشبية.



اللواء يسري الروبي، الباحث في علوم وشئون السلامة والأمن، والخبير للمرور والإنقاذ، يرجع حرائق مخلفات السكة الحديد، إلى اكتمال عناصر مثلث الحريق بها، والتي يتمثل أولها بوجود بادئ الحريق الذي ينتج غالبًا عن الإهمال، والثاني وهو توافرعنصر الأكسجين، مع وجود العنصر الثالث وهو العنصر المعرض للاحتراق.



يؤكد لـ"الدستور" أنه تجنبًا لاشتعال هذه الحرائق لابد من عزل أحد هذه العناصر، ويعد المنطقي هنا هو عزل هذه المخلفات عن الأكسجين، بحفظها بأماكن مغلقة آمنه، مشيرًا إلى أن جميع فلنكات السكك الحديدية بدول العالم تصنع من الخرسانة غير قابلة للاشتعال، لكن السكك الحديدية المصرية تعاني من عدم الإحلال والتبديل منذ عقود طويلة، ما أدى إلى احتفاظها ببعض الفلنكات الخشبية القديمة.



المهندس مجدي الصباغ، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع البنية الأساسية بهيئة السكة الحديد، يوضح لـ"الدستور" أنه يتم التخلص من المخلفات "الخردة" الناتجة عن أعمال الصيانة للقطارات، بوضعها بأماكن قريبة من "حوش" المحطة، وكذا بعيدًا عن خط سير القطارات حتى لا تتسبب في إعاقتها.



ويشير إلى أن تلك المخلفات مكانها الصحيح في المخازن القريبة من المحطة أو القطار وليس ملقاه على الأرض، مبينًا أنه يتم كتابة محضر يسمى "محضر خردة" من المخزن، لبيعها عن طريق إدارة المشتريات والمخازن بالهيئة.