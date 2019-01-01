لافروف: ستواصل روسيا وكوبا تعزيز التقاليد التاريخية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، خلال لقاء مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريغا، أن موسكو وهافانا، ستبذلان كل ما في وسعهما لتعزيز التقاليد التاريخية القديمة.



وقال لافروف لرودريغيز: "سعيد بعقد اجتماع جديد، وقد زرتم موسكو مؤخرًا"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه سعيد دائمًا بزيارة كوبا بسبب العلاقات الودية هناك وطقسها.



وأضاف لافروف: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان تعزيز التقاليد التي بنتها موسكو وهافانا منذ عقود، فى ظل الظروف الحديثة".



كما هنأ وزير الخارجية الروسي، الكوبيين، في يوم الثورة الوطنية الذي سيتم الاحتفال به في 26 يوليو.