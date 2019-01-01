شراكة جديدة بين القطاعين"العام والخاص" فى مشروع إسكانى للشباب

يستعد المهندس محمد منير، للإعلان عن تفاصيل مشروع إسكاني جديد، والمقرر إنشاؤه بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويعلن المهندس محمد منير، رئيس مجلس إدارة شركة "فيوتشر هومز" للاستثمار العقاري، عن تفاصيل الشراكة مع القطاع العام الممثل في شركة "نيركو"، غدًا الخميس ضمن فاعليات معرض الأهرام للاستثمار العقاري، كما يعلن عن تفاصيل التعاقد والمشروع السكني بالكامل، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء والمسئولين.



وأكد منير فى تصريحات صحفية، أن المشروع يتكون من جزئين، الأول 1500 متر والثانى 1200 متر، مشيرا إلى أن توقيع التعاقدات تم يوم 20 يونيو الماضى مع شركة نيركو، وذلك بهدف إنشاء وحدات سكنية للشباب متوسطي الدخل، وقال إن تكلفة المشروع تصل إلى 110 ملايين جنيه، ويستهدف تحقيق عائد بقيمة 160 مليون جنيه، وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع هى 4 سنوات من وقت التعاقد مع تقديم كل التسهيلات، ومنها حرية اختيار المقدم المناسب لحجز الوحدات وخطط دفع مرنة .



وقال منير إن أبرز ما يميز المشروع هو أن الشقق السكنية تناسب جدًا الفئة المتوسطة وتوفر للشباب فرصة الحصول على شقق بمنطقة مميزة جدا، وبها جميع الخدمات والمواصلات وهى زهراء المعادى، ومدة التقسيط 7 سنوات من أجل دعم الشباب وتوفير فرص لهم لتأمين مستقبلهم بشقق سكنية، وأضاف أن التصميمات الخاصة بالمشروع تم تجهيزها وستجمع بين المودرن والكلاسيك.



وأنهى منير حديثه، مؤكدًا أن الهدف من المشروع خدمي فى المقام الأول، مع تحقيق هامش ربح مناسب، موضحًا أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى هذا المشروع تهدف إلي تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعطي العميل الثقة في من يتعامل معه فهو يجمع بين ثقل القطاع العام وتطور وديناميكية القطاع الخاص.



يذكر أن المهندس محمد منير، هو أحد شباب المطورين العقاريين، ويعمل في مجال الاستثمار العقاري منذ عام ٢٠٠٤، وقام منذ ذلك الحين بتشييد العديد من المشاريع العقارية المتخصصة في بناء المساحات المتوسطة والصغيرة.