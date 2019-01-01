أشرف زكي يعلن موعد عزاء والدة يسرا

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الأربعاء، إن موعد عزاء والدة الفنانة يسرا، الجمعة المقبل، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.



وشيعت - منذ قليل - جنازة والدة يسرا بمسجد السيدة نفيسة، بعدما وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



وشارك في تشييع الجنازة كل من الفنانين "ميرفت أمين وأسر ياسين وأحمد حلمي وإلهام شاهين ورجاء الجداوي وأشرف زكي".



وتوفيت والدة النجمة يسرا بعد صراع طويل مع المرض خلال الأشهر الماضية، داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.