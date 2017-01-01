الشئون الخارجية: الأوضاع بفلسطين مأساوية.. وتدمير منازل المواطنين غير شرعي

أدان السفير منير زهران رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ما تقوم به إسرائيل من تهويد وتدمير لمنازل وتهجير الفلسطينيين لاسيما بمدينة القدس المحتلة، مذكرا بأن "حق العودة والتعويض" حق منصوص عليه ليس فقط في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة إنما أيضا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "ولا يمكن لأمريكا وإسرائيل محو هذه القرارات التي تدين هذه التصرفات".



وقال السفير منير زهران، اليوم الأربعاء، إن الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني غير شرعية وليست بجديدة على سلطات الاحتلال وقد تم رفضها في جميع المحافل الدولية سواء في الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان أو الجامعة العربية أو حركة عدم الانحياز أو منظمة التعاون الإسلامي.



ووصف الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بالمأساوية "ليس فقط اليوم بل منذ إعلان إنشاء دولة إسرائيل في 15 مايو 1948، وهو الإعلان الذي استند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 والذي قسم فلسطين تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين: فلسطينية ويهودية، مع وضع مدينتي القدس وبيت لحم تحت نظام دولي مستقل".



وشدد السفير منير زهران - الذي عمل ممثلا لمصر في الأمم المتحدة بچنيف - على أنه لا يمكن إلغاء القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة بالقدس، مؤكدًا على أن "صفقة القرن التي لا يعلم أحد عنها شيء مرفوضة من أصحاب الشأن أنفسهم وهم الفلسطينيين وكذلك من الدول العربية المؤثرة".



واختتم رئيس مجلس الشئون الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017، مدينة القدس كاملة موحدة عاصمةً لإسرائيل هو انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن قرارات وإجراءات الولايات المتحدة أحادية الجانب لصالح إسرائيل غير شرعية مثلها مثل ما تقوم به إسرائيل من ممارسات في الأراضي العربية المحتلة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدمير منازل الفلسطينيين في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، الواقعة على جانبي جدار الفصل العنصري، جنوبي القدس المحتلة، وقد وصفت الحكومة الفلسطينية عملية الهدم بأنها الأكبر منذ احتلال المنطقة في عام 1967.