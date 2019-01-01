مقتل 5 إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، مقتل 5 إرهابيين شرق سلسلة جبال سنجار.



وأوضحت الخلية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي نينا - أن عملية أمنية نفذتها قوة من لواء 92 في الفرقة الخامسة عشرة وفوج طواريء العاشر، وفقا لمعلومات دقيقة لقيادة عمليات نينوى، أسفرت عن مقتل ٥ إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار.