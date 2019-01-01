خطوات رشيقة نحو الجمال

أن تكوني جميلة يعني قبل كل شىء أن تكوني أنتِ، فكل عيوبنا ومآسينا الصغيرة ليست إلا فرصًا نتعلم من خلالها أن نتعرف على أنفسنا وأن ننضج.



أن تشعري بالسعادة وأن تكوني محاطة بأناس سعداء أمر أساسي وأولي لتتمتعي بصحة جيدة وبالجمال.



أن تكوني جميلة يعني أن تُسعدي من يراك مهما كان عمرك، ويصبح لك أسلوبك الخاص الذي يفيض بالحكمة والذوق، ويكمن الجمال في الصحة والثقة بالنفس.



وفيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على أن تبدين أكثر جمالًا ورشاقة:



• الغذاء الصحي أفضل علاج لبشرتنا وكذلك النوم الكافي والماء الصافي والسعادة.

• الشمس عدو بشرتك الأول، فاحميها بوضع قبعة على رأسك ونظارة شمسية لتقللي ظهور التجاعيد.

• من أفضل الزيوت للعناية بالبشرة زيت الزيتون والأفوكادو والسمسم واللوز.

• الهالات السوداء والعينان المنتفختان ليست إلا مؤشرات تعب وقلة حيوية بسبب إرهاق الكبد، وتختفي هذه الأعراض عند تجنب المبالغة في تناول السكر والملح والدهون المشبعة.

• لتستعيدي صفاء بشرتك اشربي 5 سم من الخل مضافًا إلى ماء لمدة شهر وستحصلين على نتائج رائعة.

• لتنظيف البشرة بعمق، اغلي كوبا من الماء وأضيفي له ثلاث قطرات من زيت الخزامي أو الليمون واعملي حمام بخار لوجهك لفتح المسامات ثم أعدي قناعًا منزليًا بملعقة صغيرة من الدقيق المخلوط بالزبادي والليمون وعصير العنب.. بشكل عام المواد الغذائية الطازجة في ثلاجتك مواد تجميلية فعالة.

• تناول القليل من الطعام يعني جسم خفيف وحياة أفضل.

• تناولي طعامك ببطء، وامضغي الطعام جيًدا حتى تهضم العصارة الموجودة في اللعاب طعامك، وخففي من وجبة المساء لتريحي كبدك.

• ما يحتاجه الجسم يوميًا هو 200 جرام أرز أو مكرونة أو خبز و100 جرام بروتين، وحبتين من ثمار الفاكهة وثلاثة من الخضروات.

• تظهر البدانة عندما يصبح في الجسم الكثير من الشحوم مقارنة بالكتلة العضلية، ورياضة المشي من أهم العوامل التي تساعد على زيادة الكتلة العضلية في الجسم وزيادة معدلات الحرق ومن ثم الرشاقة.

• الماء والليمون علاج سحري لتعديل حموضة الجسم، خاصة للذين يعانون من السكر، كلما ارتفعت حموضة الجسم ارتفعت قابليته للإصابة بالأمراض والليمون رغم أنه مادة حمضية لكنه داخل الجسم يصبح مادة قلوية، وبهذا يعتبر اللّيمون مادّة صحّية حقيقيّة لأجسامنا، كما يحتوي على موادّ مضادّة للأكسدة تعمل على الحماية من مرض السرطان، شرب كوب ماء بالليمون في الصباح يخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه وينشط عمل الكبد.



• في حالة الإمساك والتعب عمومًا يفضل تجنب تناول الكثير من اللحم الأحمر والبيض والتوابل؛ لأنها مواد ذات تركيب حامضي تتعب جسمك وتضعف جهازه المناعي.



• تعلمي ألا تأكلي إلا عندما تجوع معدتك، وليس عندما تكونين متوترة أو قلقة أو غاضبة، وتجنبي الوصول ًإلى مرحلة الجوع الشديد والذي يجعلك تأكلين أي شىء بنهم شديد ودون وعي.

• تناول الطعم كثير الملح يحرض الرغبة لتناول طعام حلو المذاق والعكس، ومن ثم نشعر بالعطش ولنروى العطش يفضل تجنب ما هو شديد الملوحة أو شديد الحلاوة، وكذلك الأطعمة المقلية الدسمة لأنها من الاطعمة الحامضية التي تزيد الإحساس بالعطش.

• يفضل الشرب بين الوجبات وليس أثناء تناول الوجبة، وإذا شربنا خلال الوجبة يكون بكمية بسيطة ويفضل أن يتم ذلك بعد ربع ساعة من تناول الطعام حتى لا نرهق المعدة.

• يؤدي شرب كمية كبيرة من المشروبات إلى خسارة الجسم للكالسيوم والفيتامينات عن طريق كثرة التعرق والتبول وتنخفض درجة حرارة الجسم فتتكدس الفقرات بعضهًا فوق بعض ومن ثم نشعر بالتعب.

• لتخسري بعض كيلو جرامات من وزنك تناولي كل صباح عند استيقاظك من النوم ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب ساخن أو مثلج حسب رغبتك.