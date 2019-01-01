شاهد.. لحظة ظهور يسرا فى تشييع جنازة والدتها

حرصت الفنانة يسرا على التخفي عن عدسات وسائل الإعلام، أثناء تشييع جنازة والدتها، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.



وخرجت يسرا من الباب المخصص للرجال بعيدًا عن الصحفيين، مرتدية غطاء رأس أسود، وحاوطها عدد من الرجال لإبعاد الكاميرات عنها، قبل أن تتمكن من ركوب سيارة نقل الموتى التي تنقل والدتها.



حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة، حيث شارك في تشييع الجنازة كل من "ميرفت أمين وآسر ياسين وأحمد حلمي وإلهام شاهين ورجاء الجداوي وأشرف زكي".



وتوفيت والدة النجمة يسرا، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض خلال الأشهر الماضية، داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.