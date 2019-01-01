تعلم فن البساطة

"المسافر الفقير هو الذي في حوزته الكثير من الحقائب" مثل انجليزي، وهذا يدل على أنه كلما اصطحب المسافر حقائب أكثر تحمل تكلفة أكثر وانتظار بعد هبوط الطائرة وتعب وانهاك وتوتر أعصاب.



من أجل العيش بصورة جيدة تحتاجين للتمييز بين رغباتك واحتياجاتك ، لا نقترح عليك أن تعيشي في كوخ وتصنعين ملابسك بنفسك ولكننا ننصحك بأن تعرفي كيف يمكنك تبسيط حياتك مهما كان المكان الذي تعيشين فيه.



تعني البساطة اقتناء القليل لترك المجال فسيحًا لما هو أساسي وجوهري، وتكون البساطة في الحد من الأشياء التي لم تعد تفيد حياتك والتقليل من الأنشطة التي تبدد طاقتك.



البساطة في اختيار الأشياء تعني أن يكون الشئ جميل وعملي ومناسب.



البساطة لا تعني التخلص من الأشياء التي نحبها ولكن من الأشياء التي لا دور لها أو لم يعد لها دور في منحنا السعادة.



إن الاقتصاد في الحياة يمثل فلسفة عملية ، إذ أن العيش بالقليل يُحسِن نوعية الحياة.



وفي السطور التالية نقدم لك سيدتي بعض النصائح لتصبح حياتك بسيطة:



• إعملي على أن يكون مسكنك مترابطًا ومريحًا وعمليًا ومرتبًا.

• وزعي أعمالك المنزلية وفق برنامج زمني.

• عايني كل غرفة، كلما قل عدد قطع الأثاث فيها . خف عليك عبء مسح الغبار، وكلما كان المنزل مفروشًا بأثاث بسيط أتاح لمن يعيشون فيه حرية أكثر في الحركة.

• خصصي مكانًا لكل شئ واسألى نفسك سؤالًا، لماذا أحتفظ بهذا الشئ؟

• أعدي قائمة شخصية ومفصلة لكل ما تملكينه ، إن هذا سيساعدك في فرز ما لا جدوى منه.

• اختاري عند شرائك أجهزة المنزل تلك التي تصدر ضجيجًا أقل، وينطبق هذا أيضًا على الهواتف والمنبهات وأجراس الأبواب.

• يجب ألا تكون الأشياء التي تستخدمينها بشكل يومي قابلة للكسر وقليلة الجودة.

• نظمي نفسك بحيث تقومين بمشترياتك مرة في الأسبوع.

• رتبي دولاب ملابسك، وكلما كانت الملابس موضوعة فيه بعناية تبدو وكأنها جديدة وتدوم طويلاً.

• ضعي ملابس فصل السنة المنقضي في مكان مختلف حتى تتجنبي الارتباك عند فتح خزانة ملابسك.

• يمنحك شعورك بأنك حسنة الملبس سلامًا داخلياً واحترامًا ، عندما نرتدي ملابس تتناغم مع أرواحنا نشعر بالانسجام معها، الملابس يمكن أن تكون صديقًا لنا أو عدواً ، لذا تخلصي من الملابس التي لا تناسبك كالقصيرة جدًا أو الضيقة وكذلك الملابس التي لم تلبسيها أبدًا ولا تعرفي السبب أو القديمة لأن ارتداء كل ما هو فاقد لرونقه يجعلك تبدين أكبر في السن.

• لا تشتري أبدًا شيئًا لأنك تظنين أنك تقومين "بصفقة رابحة" ولكن اشتريه لانك تعلمين انه ضروري وعملي ومناسب لك.

• يعد شراء حقيبة يد عالية الجودة استثمارًا حكيمًا ، من الأفضل أن تمتلكي حقيبة يد ممتازة من اقتناء عدة حقائب لا تدوم أكثر من فصل.

• تعلمي أن تقولي لا بلطف وحزم إذا طلب منك شئ في غير مقدورك عمله أو لا تجدين الوقت لعمله.

• لا تقومي بأكثر من عمل واحد في الوقت نفسه.

• خصصي خمسة عشرة دقيقة من يومك لمشروع يعني لك الكثير مثل قراءة كتاب.

• تعلمي أن تمضي يومًا بالكامل في منزلك تقرئين وتطبخين وتحتسين مشروبًا ، بسطي مهامك المنزلية ونمي إبداعك ، اهتمي بجسدك وطوري قدراتك الذهنية.



إذا كنت امرأة عاملة:



• حافظي على مكتبك خاليًا من الأوراق باستثناء الأمور التي عليك القيام بها في الوقت الراهن لأن كثرة الأوراق والملفات يذكرك طوال الوقت بما عليك القيام به فتصابين بالقلق والارتباك.

• ردي بأسرع وقت على رسائلك الالكترونية ، ولا تتركي عملًا دون إنجازه بالكامل.

• خذي قيلولة عندما يسنح لك ذلك حتى ولو لخمس دقائق على مكتبك.

• لا تصرفي أبدًا أكثر من دخلك، وتعلمي أن تدخري من راتبك ولو القليل، ولا تدخلي في حلقة الديون المفزعة، فكثير من الناس تعساء لأنهم يعيشون فوق مستوى امكانياتهم.

• تجنبي الرتابة ( إذا كنت تشربين القهوة فاشربي شايًا ، غيري طريقك من المنزل إلى العمل)

• قومي بنزهة على الأقدام ( كلما سنحت لك الظروف)



تزداد حيويتنا ونشاطنا بتبسيط حياتنا ومن ثم يصبح بمقدورنا أن نواجه الناس والمواقف على نحو أفضل، وكلما قلت مشاغلنا ، تفرغنا أكثر لأفكارنا وأحلامنا وللاسترخاء.