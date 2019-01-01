الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

لايف ستايل

تعلم فن البساطة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:24 م
جريدة الدستور
وفاء النجار
طباعة
ads
"المسافر الفقير هو الذي في حوزته الكثير من الحقائب" مثل انجليزي، وهذا يدل على أنه كلما اصطحب المسافر حقائب أكثر تحمل تكلفة أكثر وانتظار بعد هبوط الطائرة وتعب وانهاك وتوتر أعصاب.

من أجل العيش بصورة جيدة تحتاجين للتمييز بين رغباتك واحتياجاتك ، لا نقترح عليك أن تعيشي في كوخ وتصنعين ملابسك بنفسك ولكننا ننصحك بأن تعرفي كيف يمكنك تبسيط حياتك مهما كان المكان الذي تعيشين فيه.

تعني البساطة اقتناء القليل لترك المجال فسيحًا لما هو أساسي وجوهري، وتكون البساطة في الحد من الأشياء التي لم تعد تفيد حياتك والتقليل من الأنشطة التي تبدد طاقتك.

البساطة في اختيار الأشياء تعني أن يكون الشئ جميل وعملي ومناسب.

البساطة لا تعني التخلص من الأشياء التي نحبها ولكن من الأشياء التي لا دور لها أو لم يعد لها دور في منحنا السعادة.

إن الاقتصاد في الحياة يمثل فلسفة عملية ، إذ أن العيش بالقليل يُحسِن نوعية الحياة.

وفي السطور التالية نقدم لك سيدتي بعض النصائح لتصبح حياتك بسيطة:

• إعملي على أن يكون مسكنك مترابطًا ومريحًا وعمليًا ومرتبًا.
• وزعي أعمالك المنزلية وفق برنامج زمني.
• عايني كل غرفة، كلما قل عدد قطع الأثاث فيها . خف عليك عبء مسح الغبار، وكلما كان المنزل مفروشًا بأثاث بسيط أتاح لمن يعيشون فيه حرية أكثر في الحركة.
• خصصي مكانًا لكل شئ واسألى نفسك سؤالًا، لماذا أحتفظ بهذا الشئ؟
• أعدي قائمة شخصية ومفصلة لكل ما تملكينه ، إن هذا سيساعدك في فرز ما لا جدوى منه.
• اختاري عند شرائك أجهزة المنزل تلك التي تصدر ضجيجًا أقل، وينطبق هذا أيضًا على الهواتف والمنبهات وأجراس الأبواب.
• يجب ألا تكون الأشياء التي تستخدمينها بشكل يومي قابلة للكسر وقليلة الجودة.
• نظمي نفسك بحيث تقومين بمشترياتك مرة في الأسبوع.
• رتبي دولاب ملابسك، وكلما كانت الملابس موضوعة فيه بعناية تبدو وكأنها جديدة وتدوم طويلاً.
• ضعي ملابس فصل السنة المنقضي في مكان مختلف حتى تتجنبي الارتباك عند فتح خزانة ملابسك.
• يمنحك شعورك بأنك حسنة الملبس سلامًا داخلياً واحترامًا ، عندما نرتدي ملابس تتناغم مع أرواحنا نشعر بالانسجام معها، الملابس يمكن أن تكون صديقًا لنا أو عدواً ، لذا تخلصي من الملابس التي لا تناسبك كالقصيرة جدًا أو الضيقة وكذلك الملابس التي لم تلبسيها أبدًا ولا تعرفي السبب أو القديمة لأن ارتداء كل ما هو فاقد لرونقه يجعلك تبدين أكبر في السن.
• لا تشتري أبدًا شيئًا لأنك تظنين أنك تقومين "بصفقة رابحة" ولكن اشتريه لانك تعلمين انه ضروري وعملي ومناسب لك.
• يعد شراء حقيبة يد عالية الجودة استثمارًا حكيمًا ، من الأفضل أن تمتلكي حقيبة يد ممتازة من اقتناء عدة حقائب لا تدوم أكثر من فصل.
• تعلمي أن تقولي لا بلطف وحزم إذا طلب منك شئ في غير مقدورك عمله أو لا تجدين الوقت لعمله.
• لا تقومي بأكثر من عمل واحد في الوقت نفسه.
• خصصي خمسة عشرة دقيقة من يومك لمشروع يعني لك الكثير مثل قراءة كتاب.
• تعلمي أن تمضي يومًا بالكامل في منزلك تقرئين وتطبخين وتحتسين مشروبًا ، بسطي مهامك المنزلية ونمي إبداعك ، اهتمي بجسدك وطوري قدراتك الذهنية.

إذا كنت امرأة عاملة:

• حافظي على مكتبك خاليًا من الأوراق باستثناء الأمور التي عليك القيام بها في الوقت الراهن لأن كثرة الأوراق والملفات يذكرك طوال الوقت بما عليك القيام به فتصابين بالقلق والارتباك.
• ردي بأسرع وقت على رسائلك الالكترونية ، ولا تتركي عملًا دون إنجازه بالكامل.
• خذي قيلولة عندما يسنح لك ذلك حتى ولو لخمس دقائق على مكتبك.
• لا تصرفي أبدًا أكثر من دخلك، وتعلمي أن تدخري من راتبك ولو القليل، ولا تدخلي في حلقة الديون المفزعة، فكثير من الناس تعساء لأنهم يعيشون فوق مستوى امكانياتهم.
• تجنبي الرتابة ( إذا كنت تشربين القهوة فاشربي شايًا ، غيري طريقك من المنزل إلى العمل)
• قومي بنزهة على الأقدام ( كلما سنحت لك الظروف)

تزداد حيويتنا ونشاطنا بتبسيط حياتنا ومن ثم يصبح بمقدورنا أن نواجه الناس والمواقف على نحو أفضل، وكلما قلت مشاغلنا ، تفرغنا أكثر لأفكارنا وأحلامنا وللاسترخاء.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل الواقعة المروعة لإحراق شاب لوالده في البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ضبط الشاب المتهم بحرق والده فى البحيرة

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

واشنطن تايمز: تهديدات صريحة من نواب الكونجرس لترامب بسبب تركيا

ads

الصور

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

ads

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة 20 ألف طفل مصري بـ«فيروس سي»

مفاجأة فى واقعة الطالبة الحاصلة على 7% بالثانوية العامة

محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

ستوديو

شاهد.."الجندي الطائر" يستعد لعبور قناة المانش غداً

كريم عبد العزيز يكشف أسرار حياته الفنية لـ "سهرانين"

السيسي يوجه بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية وفق التخطيط المقرر

محمد رمضان ينشر صورة مع أخته.. والجمهور: "نفس الغمازات والشبه"

ads

رياضة

جدة تقترب من ضم نجم بالميراس البرازيلي

رينارد يوقع عقد تدريب السعودية في الساعات القادمة

إصابة مهاجم ريال بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى

محسن رمضان يفوز بلقب أفضل لاعب للمرة الثانية في مونديال إسبانيا

الرئيس نيوز

"عدوة الملكة نازلي".. تعرف على الأميرة شويكار صاحبة المبنى الأصلي للحكومة

بعد استقالتها.. تيريزا ماي بين النوم ومشاهدة مباريات "الكريكيت"

أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى

خبير: لهذه الأسباب لن تشارك مصر في تحالف حماية الملاحة في "مضيق هرمز"

منوعات

الموسيقي اليوناني العالمي ياني ينشر الفرح في وسط بيروت

وزير الطاقة والبيئة اليوناني يزور المتحف المصري بالتحرير

افتتاح معرض فني للوسائط المتعددة بالمتحف الأثري الافتراضي بنابولي

مهرب مخدرات سئ الحظ يصطدم بسيارتى شرطة اثناء عملية مطاردة

كشكول

وزير الشئون الدينية بإندونيسيا يلتقي وفد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية

"أسيوط" تبرم مذكرة للتعاون العلمي والثقافي مع جامعة نيجيرية

ننشر أسماء أوائل الفرقة الثالثة بتجارة بنات الأزهر بأسيوط

تعليم مطروح يكرم كنترول الإسكندرية " أ " للشهادة الثانوية

إسلام سياسي

اعتراف إخواني بتبني الإرهاب ضد الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونيو

أيمن نور يستولى على ملايين الدولارات ويسكت معارضينه بإطلاق محطة راديو على الإنترنت

السودان تلقي القبض على أعضاء الجناح العسكري لتنظيم الإخوان

فساد الإرهابية..قيادي إخواني يروي فساد قادة التنظيم بالخارج

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

رئيس كتاب مصر يشارك في مهرجان جرش للشعر العربي بالأردن

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بثورة 23 يوليو

ثقافة المنوفية تناقش "الاضطرابات السلوكية لذوي القدرات"

ندوة "ثورة يوليو والآثار المجتمعية" في قصر ثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك