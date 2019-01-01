موسكو ستطرح مفهوم الأمن الجماعي بالخليج أمام الأمم المتحدة

أعلن المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو ستطرح مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج أمام الأمم المتحدة.



ولم يستبعد بوغدانوف، اليوم الأربعاء، أن يتم ذلك في اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن شركاء روسيا أبدوا اهتماما بمفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج، قائلا إنه "اقتراح شامل لا يسيء إلى أي أحد، بل على العكس، يدعو إلى توافق الآراء".



واقترحت روسيا، في وقت سابق، مفهومها عن الأمن الجماعي في منطقة الخليج على دول المنطقة، والقاضي "بإنشاء منظمة للأمن تتضمن في عضويتها إلى جانب دول الخليج، روسيا والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي، والأطراف المعنية الأخرى كأعضاء مراقبين أو منتسبين".



وكان بوغدانوف، عرض هذا المفهوم، أمس الثلاثاء على ممثلي الدول العربية وإيران وتركيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول "بريكس"، المعتمدين في موسكو.