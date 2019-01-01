الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بثورة 23 يوليو

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:17 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
ads
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بثورة 23 يوليو، في مواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث أقام قصر ثقافة نعمان عاشور، مكتبات "رأس الخليج، العيادية، كفرغنام، تمي الأمديد"، احتفالًا بهذه المناسبة تضمن على محاضره عن الثورة.

تناولت تعريف الثورة وأسباب قيامها ومنها الاحتلال الإنجليزى للبلاد، واستبداد الملك فاروق وحاشيته، والتعرف على نتائج الثوره فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وأثارها على نهضة مصر الحديثة، والانتقال من النظام الملكي إلى الجمهوري، وتأميم قناه السويس، وإنهاء الامتيازات الأجنبيه وإنشاء المصانع الحربية وإنشاء أكبر نهضة صناعية علي مستوي الدول النامية والتركيز على أهمية المرأه ودورها في الحياة السياسية.

ونظمت مكتبة المجاهد حسن طوبار ندوة بعنوان "ثورة 23 يوليو بين الماضى والحاضر" بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة بالمنزله، ألقاها كل من ولاء زكريا ورزق عماشه، تناولت الندوة تاريخ مصر وتاريخ الثورات بها وأنواعها وتعريف مصطلح ثورة، وأهداف ومبادئ ثورة يوليو منها القضاء على الإستعمار وأعوانه والإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، إقامة عدالة اجتماعية وجيش وطنى قوى وحياة ديمقراطية سليمة، ومن أهم المشروعات الكبرى للثورة مشروعات الإصلاح الزراعى، بداية صناعة الحديد والصلب فى مصر لأول مرة فى فبراير 1954، إعلان تأميم قناة السويس، بناء السد العالى.

ونظم نادي الطيران وعلوم الفضاء بقصر ثقافة المنصورة معرضًا للطائرات احتفالًا بثورة يوليو.

وعقدت مكتبة اللاوندى لقاءً شعريًا لـ"وحيد السواح"، أوضح خلاله مفهوم الشعر بأنه موهبة منحها الله للبعض، فيوجد من ينميها وذلك بكثرة القراءة والاستماع الى شعراء متنوعين فى شعرهم من فصحى وعامية.

وتستمر الفعاليات الفنية، حيث تقام مبادرة "يلا نرسم" بقصور ثقافة "الطفل، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوى، منية النصر"، وبيوت ثقافة "طلخا، سماد طلخا، السنبلاوين، على مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوى، أجا، البصراط، الجمالية، أويش الحجر"، والمكتبات "بسنديلة، العيادية، اللاوندى، الجوابر، أتميدة، كفر بهيدة، رأس الخليج، تمى الامديد، دماص، سنتماى، حسن طوبار، شبراسندى، كفر الترعة، ميت سلسيل، ابوقراميط، كفرغنام، سنتماى".
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

واشنطن تايمز: تهديدات صريحة من نواب الكونجرس لترامب بسبب تركيا

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

منذ حوالي 13 ساعة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

منذ حوالي 18 ساعة

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

ads

الصور

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

ads

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة 20 ألف طفل مصري بـ«فيروس سي»

مفاجأة فى واقعة الطالبة الحاصلة على 7% بالثانوية العامة

محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

ستوديو

شاهد.."الجندي الطائر" يستعد لعبور قناة المانش غداً

كريم عبد العزيز يكشف أسرار حياته الفنية لـ "سهرانين"

السيسي يوجه بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية وفق التخطيط المقرر

محمد رمضان ينشر صورة مع أخته.. والجمهور: "نفس الغمازات والشبه"

ads

رياضة

جدة تقترب من ضم نجم بالميراس البرازيلي

رينارد يوقع عقد تدريب السعودية في الساعات القادمة

إصابة مهاجم ريال بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى

محسن رمضان يفوز بلقب أفضل لاعب للمرة الثانية في مونديال إسبانيا

الرئيس نيوز

"عدوة الملكة نازلي".. تعرف على الأميرة شويكار صاحبة المبنى الأصلي للحكومة

بعد استقالتها.. تيريزا ماي بين النوم ومشاهدة مباريات "الكريكيت"

أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى

خبير: لهذه الأسباب لن تشارك مصر في تحالف حماية الملاحة في "مضيق هرمز"

منوعات

الموسيقي اليوناني العالمي ياني ينشر الفرح في وسط بيروت

وزير الطاقة والبيئة اليوناني يزور المتحف المصري بالتحرير

افتتاح معرض فني للوسائط المتعددة بالمتحف الأثري الافتراضي بنابولي

مهرب مخدرات سئ الحظ يصطدم بسيارتى شرطة اثناء عملية مطاردة

كشكول

وزير الشئون الدينية بإندونيسيا يلتقي وفد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية

"أسيوط" تبرم مذكرة للتعاون العلمي والثقافي مع جامعة نيجيرية

ننشر أسماء أوائل الفرقة الثالثة بتجارة بنات الأزهر بأسيوط

تعليم مطروح يكرم كنترول الإسكندرية " أ " للشهادة الثانوية

إسلام سياسي

اعتراف إخواني بتبني الإرهاب ضد الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونيو

أيمن نور يستولى على ملايين الدولارات ويسكت معارضينه بإطلاق محطة راديو على الإنترنت

السودان تلقي القبض على أعضاء الجناح العسكري لتنظيم الإخوان

فساد الإرهابية..قيادي إخواني يروي فساد قادة التنظيم بالخارج

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

"ثقافة الدقهلية" تحتفل بثورة 23 يوليو

ثقافة المنوفية تناقش "الاضطرابات السلوكية لذوي القدرات"

ندوة "ثورة يوليو والآثار المجتمعية" في قصر ثقافة القليوبية

فرع ثقافة الأقصر يحتفل بذكرى 23 يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك