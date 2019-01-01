"ثقافة الدقهلية" تحتفل بثورة 23 يوليو

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بثورة 23 يوليو، في مواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث أقام قصر ثقافة نعمان عاشور، مكتبات "رأس الخليج، العيادية، كفرغنام، تمي الأمديد"، احتفالًا بهذه المناسبة تضمن على محاضره عن الثورة.



تناولت تعريف الثورة وأسباب قيامها ومنها الاحتلال الإنجليزى للبلاد، واستبداد الملك فاروق وحاشيته، والتعرف على نتائج الثوره فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وأثارها على نهضة مصر الحديثة، والانتقال من النظام الملكي إلى الجمهوري، وتأميم قناه السويس، وإنهاء الامتيازات الأجنبيه وإنشاء المصانع الحربية وإنشاء أكبر نهضة صناعية علي مستوي الدول النامية والتركيز على أهمية المرأه ودورها في الحياة السياسية.



ونظمت مكتبة المجاهد حسن طوبار ندوة بعنوان "ثورة 23 يوليو بين الماضى والحاضر" بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة بالمنزله، ألقاها كل من ولاء زكريا ورزق عماشه، تناولت الندوة تاريخ مصر وتاريخ الثورات بها وأنواعها وتعريف مصطلح ثورة، وأهداف ومبادئ ثورة يوليو منها القضاء على الإستعمار وأعوانه والإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، إقامة عدالة اجتماعية وجيش وطنى قوى وحياة ديمقراطية سليمة، ومن أهم المشروعات الكبرى للثورة مشروعات الإصلاح الزراعى، بداية صناعة الحديد والصلب فى مصر لأول مرة فى فبراير 1954، إعلان تأميم قناة السويس، بناء السد العالى.



ونظم نادي الطيران وعلوم الفضاء بقصر ثقافة المنصورة معرضًا للطائرات احتفالًا بثورة يوليو.



وعقدت مكتبة اللاوندى لقاءً شعريًا لـ"وحيد السواح"، أوضح خلاله مفهوم الشعر بأنه موهبة منحها الله للبعض، فيوجد من ينميها وذلك بكثرة القراءة والاستماع الى شعراء متنوعين فى شعرهم من فصحى وعامية.



وتستمر الفعاليات الفنية، حيث تقام مبادرة "يلا نرسم" بقصور ثقافة "الطفل، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوى، منية النصر"، وبيوت ثقافة "طلخا، سماد طلخا، السنبلاوين، على مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوى، أجا، البصراط، الجمالية، أويش الحجر"، والمكتبات "بسنديلة، العيادية، اللاوندى، الجوابر، أتميدة، كفر بهيدة، رأس الخليج، تمى الامديد، دماص، سنتماى، حسن طوبار، شبراسندى، كفر الترعة، ميت سلسيل، ابوقراميط، كفرغنام، سنتماى".