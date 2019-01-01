رينارد يوقع عقد تدريب السعودية في الساعات القادمة

كشفت مصادر صحفية سعودية، عن اقتراب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب السابق، من تولي المهمة الفنية للمنتخب السعودي.



ووفقًا لتقارير صحفية، فإن رينارد سيصل الرياض خلال ساعات تمهيدًا لتوقيع عقود تدريب المنتخب السعودي بشكل رسمي.



وكان رينارد أعلن استقالته من تدريب المنتخب المغربي، عقب فشل أسود الأطلس في الفوز بمنافسات كأس أمم إفريقيا 2019.



يذكر أن المنتخب المغربي ودع منافسات كأس الأمم من دور الستة عشر بعد الهزيمة أمام بنين بركلات الترجيح.



وفي قرار آخر، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إنهاء تعاقده مع المترجم الحالي للمنتخب أيمن عبيد، وهي الخطوة التي تؤكد اقتراب هيرفي رينارد من تولى تدريب المنتخب السعودى.