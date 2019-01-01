ندوة "ثورة يوليو والآثار المجتمعية" في قصر ثقافة القليوبية

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع القليوبية عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد قصر ثقافة القناطر الخيرية ندوة بعنوان "ثورة يوليو والآثار المجتمعية" للشاعر والباحث طارق عمران، تناول خلالها الأسباب التي أدت إلى الثورة من انتشار الفساد والفقر وسيطرة الإقطاع على الحكم وغياب الديمقراطية الحقيقية، فضلًا عن هزيمة حرب فلسطين سنة 1948، ومن ثم ظهرت حركة الضباط الأحرار داخل الجيش المصري التي أيّدها الشعب المصري، تعبيرًا عن فرحته وإيذانًا بعهد جديد تسود فيه قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.



ونظم قصر ثقافة بنها معرضًا للفن التشكيلي بقاعة الفنان رخا، كما استمرت فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بطلاب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها والمُقامة بالمكتبة العامة، تناولت التدريب على عمليات الجرد السنوي لمقتنيات المكتبة من مواد مطبوعة وغير مطبوعة بمطابقة الرصيد الفعلي وتسجل نتيجة جرد المقتنيات المفقودة والتالفة بمحاضر الجرد.