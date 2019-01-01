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فن

"ثورة يوليو والآثار الاجتماعية" في قصر ثقافة بني سويف

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:13 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة بني سويف محاضرة بعنوان "ثورة يوليو والآثار الاجتماعية.. قراءة سيسيولوجية" ألقاها الشاعر نبيل سيد، وذلك بمكتبة النادي الرياضي.

تحدث الشاعر نبيل سيد عن ثورة الضباط الأحرار من أبناء الجيش المصري بزعامة الراحل جمال عبدالناصر، لتكفل الحماية الاجتماعية للفقراء وتنحاز للطبقات الدنيا وتوفر لها الحد الأدنى من سبل العيش، ومن نتاجها أن نصف الوزراء في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات كانوا من أسر فقيرة، كذلك طبقت الثورة قانون الإصلاح الزراعي والقضاء على الإقطاع، فأصبح الفلاح مالكا للأرض بعد ما كان أجيرا عليها.
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