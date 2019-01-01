محافظ مطروح يستقبل رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة

عقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الوزراء، اليوم، وذلك بعدما شهدته المدينة خلال أقل من عامين من نهضة معمارية وسكنية على أحدث طراز عالمي.



وتم الانتهاء من صرح مبنى مجلس الوزراء لاستقبال اجتماعات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإسراع في إنهاء العديد من المنشآت الأخرى كالمباني السياحية والترفيه على أحدث طراز ليواكب ما تشهده مصر حاليا من طفرة تنموية بإنشاء العديد من المدن الجديدة والطرق القومية في إطار النهضة التنموية التي تشهدها مصر في كافة المجالات التنموية وأنحاء مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكان محافظ مطروح في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، مرحبا بهم على أرض محافظة مطروح في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة.