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الثقافة

فرع ثقافة الأقصر يحتفل بذكرى 23 يوليو

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:12 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر احتفالا بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو، حيث عقدت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "ثوره 23 يوليو" ألقاها محي الدين أبو العزايم، وتحدث عن أن ثوره 23 يوليو هي تحرك عسكري لقاده ضباط جيش مصريون ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952، وعرف في البداية باسم "الحركة المباركة"، ثم أطلق عليها ثورة 23 يوليو عقب حل الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923 في يناير 1953.

وعقدت بالمكتبه الثقافية بالنمسا محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو بداية عصر جديد" ألقاها منتصر الشافعي، أوضح فيها أن ثورة 23 يوليو هى بداية عصر جديد فى مصر ونهاية الحكم الملكى إلى حكم جمهوري وانتهاء الإحتلال البريطانى لمصر، ومبادئ ثوره 23 يوليو وإنجازات ثورة 23 يوليو أبرزهم الإنجازات الثقافية التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، كما تم عمل ورشة بعنوان "قص ولصق" تدريب كريمة الدسوقي.

وأقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "ثوره 23 يوليو" ألقاها سيد أحمد مرتضى، حيث تناول التعريف والاحتفال بالثورة، وأوضح أسباب قيامها، وهي القضاء على الإقطاع، والاستعمار وسيطرة رأس المال، وبناء حياة ديمقراطية سليمة، وبناء جيش وطني، موضحا أن الثورة تميزت بأنها كانت ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء، وقدمت وجوها وطنية شابة لواجهة الحكم في مصر، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة ثقافية بعنوان "مكتسبات الثورة" ألقاها مصطفى بيومي.
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