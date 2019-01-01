محسن رمضان يفوز بلقب أفضل لاعب للمرة الثانية في مونديال إسبانيا

حصل محسن رمضان لاعب منتخب شباب كرة اليد على لقب أفضل لاعب، في مباراة مصر وصربيا، اليوم الأربعاء، التي انتهت بنتيجة 30 29 في المواجهة التي جمعتهما في إطار دور الـ16 بكأس العالم في إسبانيا، لينتظر الفائز من لقاء منتخب البرازيل ضد منتخب النرويج.



وانتهى الشوط الأول بنتيجة 15 14 لصالح أحفاد الفراعنة في شوط شهد تألق ملحوظ لنجوم المنتخب وخاصة اللاعب محسن رمضان.



يذكر أن أول أمس حصل أيضا محسن رمضان على لقب أفضل لاعب في مباراة مصر وفرنسا في ختام الدور الأول بالبطولة، خلال المبارة التي أهلت المنتخب إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا في ختام الدور الأول بنتيجة 3732 وتحقيق العلامة الكاملة.