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اقتصاد

اليورو إلى أقل مستوى في شهرين

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:11 م
جريدة الدستور
وكالات
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هبط اليورو إلى أقل مستوى في شهرين مقابل الدولار، الأربعاء، بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة وتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يفتح الباب لتيسير كبير في السياسة النقدية، بداية من الأسبوع المقبل.

ونزلت العملة الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.1137 دولار، بعد أن بلغت في وقت سابق 1.1127 دولار، وهو أقل مستوى منذ 30 مايو.

وكان اليورو سجل أقل مستوى في عامين عند 1.1105 دولار في مايو الماضي.

وفقد اليورو اثنين بالمئة من قيمته منذ بداية الشهر الجاري مع وضع المستثمرين في الاعتبار احتمال نزول أكبر لتكلفة الاقتراض في منطقة اليورو تحت مستوى صفر، وساهم الدولار الأقوى بشكل عام في خسائر اليورو.

وزاد الدولار بعد أن توصلت واشنطن لاتفاق لرفع حد الاقتراض الحكومي وهو ما يقول محللون إنه قد يحد من إقبال مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لخفض أسعار الفائدة.

واستقر الدولار أمام سلة من العملات عند 97.704 بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في 5 أسابيع عند 97.76 في وقت سابق عقب مكاسب سجلها بنحو 0.5 بالمئة في اليوم السابق.
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