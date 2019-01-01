احتفالًا بثورة يوليو.. ورش فنية وعروض سينما في قصر ثقافة المنيا

تتوالى فعاليات احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو بفرع المنيا، حيث عرض بيت ثقافة سمالوط فيلم سينما بعنوان "ألف نهار ونهار" بمركز القدرات للتخاطب وتنمية المهارات بسمالوط، وشرحت المشرفة الدروس المستفادة من العرض للأطفال.



ونفذ قسم الفنون التشكيلية ببيت ثقافة مطاي ورشة فنية لرواد القسم بمناسبة احتفالات ثورة 23 يوليو برسم صور تعبيرية.



وفي ذات السياق، نظمت مكتبة الشيخ مسعود ورشة رسم وتلوين احتفالًا بذكرى الثورة وتدريب الأطفال على التعبير عن الثورة العظيمة وسط فرحة الأطفال بنتاج الورشة وتم عرض لوحاتهم.



وأعد قصر ثقافة مغاغة ورشة فنون تشكيلية وتدريب الرواد على التعبير عن هذه المناسبة بالرسم والتلوين.



وأقيمت محاضرة بمكتبة أبوان الثقافية بعنوان "صيانة الوندوز" حاضرها محسب عبد الحميد، وذلك بمجلس قرية أبوان‎.‎