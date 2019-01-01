مجلة "آس الإسبانية": بوجبا يقترب من ريال مدريد

لم ييأس ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بريز، في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ملعب مانشستر يونايتد، والذي يرغب المدير الفني الفرنسي زيدن الدين زيدان في استقطاب اللاعب إلى العاصمة مدريد.



وبحسب غلاف "آس الإسبانية"، والذي تصدره النجم الفرنسي، فإن نادي مانشسر يونايتد لا يريد التفريط في خدمات اللاعب، إلا أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى بكل قوة من أجل إقناع مسئولي معقل «أولد ترافورد» للرضوخ للمفاوضات بشأن اللاعب الفرنسي.



وكان العنوان الذي صاحب صورة النجم الفرنسي بول بوجبا، أشار إلى اقتراب بول بوجبا من ريال مدريد.



وطالب مانشستر يونايتد من بوجبا الانضمام إلى المعسكر التدريبي بشكل طبيعي في الوقت الراهن لحين إيجاد بديل والانتهاء من المفاوضات مع ريال مدريد أو يوفنتوس، وبالتالي فإن الصفقة سوف تحتاج بعض الوقت.