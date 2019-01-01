6 سنوات.. نظام جديد لصيدلة.. والطلاب: "المهم نشتغل بعد التخرج"

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن تطبيق نظام جديد بكليات الصيدلة على الطلاب الجدد، يمنح النظام الجديد درجة البكالوريوس بعد 6سنوات، على أن يكون هناك عام للتدريب و5 سنوات للدراسة، بهدف بهدف الارتقاء بقيمة الصيدلي.



ورصدت "الدستور" آراء عدد من الطلاب، حول تطبيق النظام الجديد في كليات صيدلة، والتي جاءت على النحو التالي، قالت آلاء عزت، إحدى طالبات كليات صيدلة، إن قبل تطبيق نظام جديد بالكليات لابد من تقليل أعداد المقبولين في كليات صيدلة، مما يسمع بتطبيق النظام بشكل أفضل.



تابعت، أن وجود سنة إضافية للحصول على بكالوريوس، غير مؤثرة فالطالب يستمر في الكلية لمدة 5 سنوات، مما يجعل إضافة سنة بمثابة تكملة للدراسة وتخريج الطالب على قدر كافي من الكفاءه.



"المهم نلاقي شغل بعد التخرج، كان هذا تعليق أحد الطلاب، والذي تنمي عقب تخرجه من الكلية بعد عناء 6 سنوات، أن يجد وظيفة بتعيين، مؤكدًا على أن مهنة الصيدلة أصبحت مقتصرة على بيع حفاظات الأطفال والشامبو.



أضاف، علي محمد، أحد طلاب كلية الصيدلة، أن إضافة سنة دراسية على كلية صيدلة، لتكون تدريب للطالب قبل الدراسة، سوف تأتي بنتائج هائلة مع مرور الوقت، حيث أنها سوف تمهد للطلاب الدراسة القادم عليه، وتساعده في التأهل سريعًا دون الرسوب في أي عام من الأعوام.