"أفريقيا في عيون مصرية".. معرض فني بقصر ثقافة الجيزة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع الجيزة احتفالًا بثورة يوليو، حيث افتتح قصر ثقافة الجيزة بالتعاون مع مكتبة الدقي معرضًا فنيًا بعنوان "أفريقيا في عيون مصرية"، بالإضافة إلى معرض منتجات يدوية.



كما قدم عرض فني للفرقة المصرية لكورال الأطفال، إلى جانب عرض آخر لفرقة قصور الثقافة للشباب للموسيقى العربية، حيث قدمت أغاني متنوعة منها "أنتي بلاد جميلة"، "تسلمي يا مصر"، "أنا المصري"، و"أحلف بسماها وبترابها"، إلى جانب فقرات لمواهب في الغناء، كما نفذت ورشة تدريب على التمثيل بالتعاون مع مكتبة الدقي.



ونظم مركز طفل المنيرة الغربية ورشة تدريب فنون شعبية، بينما نظم قصر ثقافة الحي السادس عرض تنورة، وورشتين الأولى لرسم علم مصر والأخرى رسم على الوجة بنادي 6 أكتوبر الرياضي.



ونفذت مكتبة احتفالية فنية، تضمنت عروض فنية للتنورة، فرقة كورال السلام والاراجوز، إلى جانب ورشة رسم باستخدام الألوان المختلفة ومسابقة في المعلومات العامة ورسم على الوجه للأطفال.