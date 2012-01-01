المخرج محمد كرم رئيسا للجمعية العربية الدولية للاعلام والسينما

أعرب المخرج محمد كرم عن سعادته البالغة في ثقة أعضاء الجمعية العمومية لجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما ؛ لإختياره رئيسا لها.



وقال المخرج محمد كرم - في تصريح له اليوم - إن الجمعية مشهرة منذ عام 2012 وتعمل في المجالات الثقافية والإعلامية، وشهدت في الفترة الأخيرة تطورا في الأنشطة الثقافية من إقامة ندوات وورش في الإخراج والسيناريو بالمجان لكل الفئات المهتمة بالسينما..منوها بأن الجمعية الدولية للإعلام والسينما وقعت عددا من البروتوكولات مع العديد من المهرجانات في المغرب وتونس وغيرها.



وأشار إلى أن المجال الثقافي في مصر يشهد تطورا كبيرا بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع.. موضحا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن مشروع ثقافي كبير بالتعاون بين الجمعية والجهات الحكومية والجهات الخاصة على المستوى المحلي والأفريقي.

وأوضح المخرج محمد كرم أنه يستعد للسفر إلى تونس ؛ بهدف إبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة الثقافة التونسية وعدد من المهرجانات هناك.