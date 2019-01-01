"القناة للإنشاءات البحرية" تعلن عن فرص عمل للمهندسين
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 03:09 م
دعاء جابرطباعة
أعلنت شركة القناة للإنشاءات البحرية أمس الأول، إحدى شركات هيئة قناة السويس، عن حاجتها لشغل الوظائف الهندسية بعدد من التخصصات.
وتتضمن الوظائف المتاحة، مهندس بناء سفن"تصميم"، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل هندسة بحرية وبناء سفن، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تصميم الوحدات البحرية، وإتقان برامج maxsurf، solid words، وأيضا مهندس بناء سفن، حاصل على مؤهل هندسة بحرية وبناء سفن.
كما تطلب الشركة، مهندس كهرباء، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل هندسة قوى كهربائية أو ميكاترونكس، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وأيضا مهندس ميكانيكا، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل هندسة قسم ميكانيكا قوي.
وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف:
1ــ أن يكون مصري الجنسية.
2ــ الموقف من الخدمة العسكرية (أدى الخدمة العسكرية، إعفاء نهائيا).
3ــ أن يكون حاصل على المؤهل من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام تراكمي (جيد) على الأقل لجميع التخصصات المطلوبة.
4ــ ألا يزيد عم المتقدم عن 30 سنة من تاريخ نشر الإعلان.
5ــ إتقان اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.
6ــ القدرة على كتابة التقارير للمشاريع باللغتين العربية والإنجليزية.
7ــ إتقان استخدام الكمبيوتر (autocadـ word ـ excelـ microsoft project).
8ــ المرونة والقدرة على التعامل ضمن فريق، والقدرة على تحمل ضغط العمل.
9ــ اجتياز الاختبارات اللازمة عند التقدم للوظيفة.
10ــ ثبوت اللياقة الطبية للمتقدم طبقا لمعايير اللياقة الطبية وفقا لنظام الشركة.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، تسجيل البيانات المطلوبة على موقع الشركة، www.cncshipyard.com/careers، وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإعلان.
وتتضمن الوظائف المتاحة، مهندس بناء سفن"تصميم"، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل هندسة بحرية وبناء سفن، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تصميم الوحدات البحرية، وإتقان برامج maxsurf، solid words، وأيضا مهندس بناء سفن، حاصل على مؤهل هندسة بحرية وبناء سفن.
كما تطلب الشركة، مهندس كهرباء، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل هندسة قوى كهربائية أو ميكاترونكس، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وأيضا مهندس ميكانيكا، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل هندسة قسم ميكانيكا قوي.
وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف:
1ــ أن يكون مصري الجنسية.
2ــ الموقف من الخدمة العسكرية (أدى الخدمة العسكرية، إعفاء نهائيا).
3ــ أن يكون حاصل على المؤهل من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام تراكمي (جيد) على الأقل لجميع التخصصات المطلوبة.
4ــ ألا يزيد عم المتقدم عن 30 سنة من تاريخ نشر الإعلان.
5ــ إتقان اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.
6ــ القدرة على كتابة التقارير للمشاريع باللغتين العربية والإنجليزية.
7ــ إتقان استخدام الكمبيوتر (autocadـ word ـ excelـ microsoft project).
8ــ المرونة والقدرة على التعامل ضمن فريق، والقدرة على تحمل ضغط العمل.
9ــ اجتياز الاختبارات اللازمة عند التقدم للوظيفة.
10ــ ثبوت اللياقة الطبية للمتقدم طبقا لمعايير اللياقة الطبية وفقا لنظام الشركة.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، تسجيل البيانات المطلوبة على موقع الشركة، www.cncshipyard.com/careers، وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإعلان.