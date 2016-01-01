مولر: ترامب ليس مذنيًا وروسيا تدخلت في الانتخابات بطريقة ممنهجة

انطلقت في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، جلسة شهادة روبرت مولر، المحقق الأمريكي الخاص الذي تولى مهمة التحقيق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 والتواطؤ المحتمل من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويترأس اللجة النائب الديمقراطي جيرولد نادلر.



قال مولر، إن التحقيقات لم تستنتج ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب مذنب بشان عرقلة العدالة، مضيفًا أن التحقيقات الموسعة لم تثبت ان حملة ترامب تأمرت مع روسيا في الانتخابات الأمريكية.



وأكد مولر في شهادته امام الكونجرس: أن روسيا تدخلت بطريقة ممنهجة في الانتخابات الرئاسية الامريكية.



يذكر أن تريزا ماى، حضرت أخر جلسة استجواب بالبرلمان البريطانى، بصفتها الرسمية كرئيسة لوزراء بريطانيا وذلك قبل يخلفها بوريس جونسون بدءًا من اليوم.