بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائه.. مهام "بوابة العمرة المصرية"

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع إنشاء بوابة إلكترونية باسم "بوابة العُمرة المصرية"، على أن تكون تابعة لوزارة السياحة لتولي إدارتها، ذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي الذي تتبعه المملكة العربية السعودية.



وفيما يلي نستعرض معكم مهام البوابة الإلكترونية "بوابة العمُرة المصرية".

1- يتم منح شركات السياحة اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة، لوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها.



2- تلتزم البوابة بتنفيذ خطط الدولة في مجال السياحة.



3- تقدم خدمات للمعتمرين يكفل لهم حقوقهم وكرامتهم بالداخل والخارج.



4- توفير معلومات دقيقة للمعتمرين للحصول على رضا المواطن.



5- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن.