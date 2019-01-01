نائب محافظ القاهرة يكلف بإخلاء عقار شرع صاحبه في إزالته دون رخصة

قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أجهزة المنطقة تبذل مزيد من الجهد حفاظا على حياة المواطنين.



وشـدد نائب محـافظ القاهرة للمنطقـة الجنوبية في بيان له على ضرورة تنفيذ الازالات فى المهد خاصة الإزالات التي يقوم بها اصحاب العقـارات دون الحصول على تراخيص من الحى.



ونفذ حى المعصرة تكليف اللواء أحمد فؤاد بعقار في شارع الامير مكون من ارضى و4 أدوار بدون ترخيص وثبوت وسرقة التيار الكهرائى وشروعه في الهدم دون رخصة.



وأخلى حي المعصر العقار من السكان علما بأن العقــار ملاصق لعقـاريين بشارع الامـير بـترعة الخشـاب مما يهـدد حياة سكان هذة العقارات للخطر او تصدعها نتيجة حفــر العقار المراد هدمة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وابلاغ قسم الشرطة لتأميين المواطنين كما قــام الحى بالتحفظ على تـروسكل يقوم بالـقاء مخلفات البنــاء بشارع سيجوارت وازالة شـادر لبيع الاغنام بكورنيش النيل وسـرقـة التيــارالكهــربائى وتــم ابـــلاغ مــباحث الكهرباء واتخاذ الاجراءات القانونية بالاضافة إلى التحفظ على عدد من التكاتك يقودها صبية.



وتمت الأعمال بمشاركة مسؤلى الاشغالات والمتابعة الميدانية وتحت اشراف لواء ايمن جبريل رئيس حى المعصرة.