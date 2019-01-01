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حوادث

حبس عاطل لحيازته 4500 طربه حشيش بالإسكندرية

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في تصنيع وترويج مخدر الحشيش وحيازة 4500 طربه حشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار المتهم الهارب، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية برصد نشاط عاطلان من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش مُستخدمين فى ذلك مكبس يدوى لمضاعفة كمياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مسكنهما، والقي القبض علي أحدهما بالمكان المعد لذلك الغرض بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبتفتيشه عثر علي 4500 لمخدر الحشيش، وقد بلغ إجمالى ما تم ضبط من مخدر الحشيش حوالى 500 خمسمائة كيلو جرام، ومكبس يدوى بمشتملاته، و5 قوالب حديدية "إسطمبات"، وهاتف محمول ومبلغ مالى وميزان، بمواجهتة إعترف بما أكدته التحريات انه يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة بالإشتراك مع المتهم الهارب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
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