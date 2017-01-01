هيئة الاستثمار: تصدر القرار بشأن ضوابط استخدام الورق المؤمن

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 سنة 1981 بشأن إصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد واللائحة التنفذية وقانون الاستثمار الصادر للقانون رقم 72 سنة 2017 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاستثمار على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2018 وعلى قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 4652 لسنة 2019، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 947 بشأن ضوابط استخدام الورق المؤمن في أعمال الهيئة بالعلامات في أعمال الهيئة ومستخرجاتها لايقاف اي احتمالات للتذوير ولذلك قد اصدرت الهيئة 5 مواد لاستخدام الورق المؤمن.



