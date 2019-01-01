تعطل أتوبيس تابع لشرق الدلتا بدمياط

تعطل إحدى أتوبيسات شركة شرق الدلتا بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، بعد خروجه من محافظة دمياط على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد، حيث فوجئ الركاب بتعطل الأتوبيس وتوقفه على أحد جانبي الطريق.



تجمهر الركاب وأخطر سائق الأتوبيس الشركة في محاولة لإصلاح الأتوبيس أو إرسال أتوبيس آخر لنقل الركاب.



وقام الركاب بالنزول والانتظار، حيث تم الاتصال على الأتوبيسات التابعة للشركة لأخذ الركاب وحل المشكلة بعد تعطيل الركاب، وتأخرهم لفترة قاربت على الساعة، منذ تعطل الأتوبيس وتأخر وصول أتوبيسات أخرى.



يذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى، حيث سبق وأن تعطل أكثر من أتوبيس بسبب عدم الصيانة.